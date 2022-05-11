BIST 2.473
DOLAR 15,34
EURO 16,22
ALTIN 913,98
MAGAZİN

Gözyaşlarına boğuldu! Gelin Mutfakta Nursel Ergin stüdyoyu terk edip gitti

Gelinim Mutfakta yarışmasında duygusal anlar yaşandı. Programın sunucusu Nursel ağlayarak stüdyoyu terk etti.

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da duygusal anlar yaşandı. Yarışmacı gelin Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıkladı. Bu isteği duyan sunucu Nursel Ergin ise duruma sinirlenerek ağlamaya başladı. Çok sinirlendiğini söyleyen Nursel ara vererek stüdyoyu terk etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da Zafer Plaza AVM'de yangın! Tavan çöktü, çok sayıda ekip sevk edildi
Bursa'da Zafer Plaza AVM'de yangın! Tavan çöktü, çok sayıda ekip sevk edildi
Fatih'te tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Fatih'te tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Zeydan Karalar'dan dikkat çeken Suriyeli çıkışı: Büyük bela, olayları susturmaya çalışıyoruz
Zeydan Karalar'dan dikkat çeken Suriyeli çıkışı: Büyük bela, olayları susturmaya çalışıyoruz
Fatih'te tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı
Fatih'te tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı
Okuldan atılan Dilara öğretmeni Britney Spears paylaştı: Bu video beni ağlattı
Okuldan atılan Dilara öğretmeni Britney Spears paylaştı: Bu video beni ağlattı
Tekirdağ’da dehşet anları kamerada! Defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu
Tekirdağ’da dehşet anları kamerada! Defalarca bıçakladı, başına tekmeyle vurdu
FOX'un Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 31. bölüm fragmanı
FOX'un Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 31. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Üç Kız Kardeş dizisi 12. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Üç Kız Kardeş dizisi 12. bölüm fragmanı
Show TV'nin Aziz dizisi 24. bölüm fragmanı
Show TV'nin Aziz dizisi 24. bölüm fragmanı
Putin'e büyük şok! Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Putin'in kullandığı botu böyle vurdu
Putin'e büyük şok! Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Putin'in kullandığı botu böyle vurdu