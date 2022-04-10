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Gözyaşları sel oldu! Şehit Uzman Çavuş Yusuf Avan son yolculuğuna uğurlandı

Gözyaşları sel oldu! Şehit Uzman Çavuş Yusuf Avan son yolculuğuna uğurlandı

ADANA’nın Kozan ilçesinde jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan, memleketi Osmaniye’de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası Adem Avan ile birlikte tabuta omuz verdi.

Gözyaşları sel oldu! Şehit Uzman Çavuş Yusuf Avan son yolculuğuna uğurlandı

Adana İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Düziçi ilçesine götürülen Yusuf Avan'ın naaşı, Uzun Banı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınması sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için Atatürk ve Demokrasi Meydanı'na götürüldü.

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Gözyaşları sel oldu! Şehit Uzman Çavuş Yusuf Avan son yolculuğuna uğurlandı

Buradaki törene şehidin yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Adana Valisi Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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Gözyaşları sel oldu! Şehit Uzman Çavuş Yusuf Avan son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Soylu, şehidin eşi Cennet ve babası Adem Avan'a başsağlığı dileklerini iletti. İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bakan Soylu, şehidin babası ve askerlerle tabutu omuzlayarak cenaze nakil aracına kadar taşıdı.

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Gözyaşları sel oldu! Şehit Uzman Çavuş Yusuf Avan son yolculuğuna uğurlandı

2 yaşında kız çocuğu babası olan şehit Avan'ın naaşı, Düziçi İlçe Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

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