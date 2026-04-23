Gözyaşları dinmiyor! Alişan kardeşinin son anlarını anlatırken...

“ÖLDÜĞÜNÜ BİLE ANLAMADI”

Kardeşinin hastanedeki son anlarını anlatan Alişan, duygularını kontrol etmekte zorlandı. O süreci unutamadığını belirten sanatçı, “Göremedim ama kalp masajı yapılırken doktorlarla o koridordaki bağırışlar çağırışlar... Bir ay makineye bağlı kaldığı için hiç konuşamadık. Doktorlara sordum, öldüğünü anladı mı diye. Öldüğünü bile anlamadan vefat etti. Hiçbir şey konuşamadık. Böyle bir şeyi kimse beklemiyordu” sözleriyle yaşadığı büyük acıyı paylaştı.

Alişan, kardeşinin kaybının ardından hayatının en zor dönemlerinden birini geçirdiğini ifade etti. Ünlü türkücü, aradan yıllar geçmesine rağmen acısının ilk günkü gibi taze olduğunu vurguladı.