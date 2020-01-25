Göztepe'nin 95 yıllık stat hasreti bitiyor! 3 büyüklere cehennem olacak

"ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER BEKLİYORUZ": Yeni statlarında atmosferin müthiş olacağını belirten Papatya, "Çok mutluyuz. Beşiktaş karşılaşmasında çok güzel bir atmosfer bekliyoruz. 95 yıldır sahip olamadığımız bir şeye kavuşacağız. Göztepe taraftarının ve camianın heyecanı eklendiği zaman stadımızda müthiş bir atmosfer olacağından şüphemiz yok. Türkiye'de ve Avrupa'da çok güzel bir ambiyansın yaşanacağı bir stadımız olacak. Göztepe taraftarı zaten bugüne kadar diğer statlarda da mükemmel bir hava oluşturmuştu. Şimdi kendi evimizde, Avrupai bir statta taraftarımız atmosferi oluşturacak" ifadelerini kullandı.