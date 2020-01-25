Göztepe'nin 95 yıllık stat hasreti bitiyor! 3 büyüklere cehennem olacak
Türk futbolunun köklü kulübü Göztepe'nin 95 yıllık stat özleminin sona ermesine artık saatler kaldı. İzmir temsilcisi, yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçla yeni evi Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne kavuşacak.
Göztepe Spor Kulübü ve İzmir yeni bir spor ve yaşam merkezine kavuşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Türk futbolunun çınarı Göztepe'nin 95 yıllık tarihindeki ilk evi olacak Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, kapılarını açıyor. Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, 19'uncu haftada yarın oynanacak Beşiktaş karşılaşmasıyla yeni mabedinde ilk kez taraftarlarının önüne çıkacak.
KURDELE KESİLECEK: İhalesi 14 Haziran 2017'de yapılan Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın temelini 9 Eylül 2017 tarihinde atan dönemin Başbakanı ve Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış maçında stattaki yerlerini alacak. Yarın saat 14.00'te stadın açılış kurdelesi kesilecek. Spor, iş ve siyaset dünyasından birçok kişi de Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde olacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de, Göztepe'nin eski kulübü Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşmada yeni stattaki yerini alacak.
"HAYALLERİN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜĞÜ AN": Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, statta Demirören Haber Ajansı'na (DHA) önemli açıklamalarda bulundu. Papatya, "Hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir an yaşıyoruz. Heyecanla, aşk ve sevgi, tüm duyguları yaşıyoruz. Artık hayallerimizin son noktasına geldik" diye konuştu.
"ÇOK GÜZEL BİR ATMOSFER BEKLİYORUZ": Yeni statlarında atmosferin müthiş olacağını belirten Papatya, "Çok mutluyuz. Beşiktaş karşılaşmasında çok güzel bir atmosfer bekliyoruz. 95 yıldır sahip olamadığımız bir şeye kavuşacağız. Göztepe taraftarının ve camianın heyecanı eklendiği zaman stadımızda müthiş bir atmosfer olacağından şüphemiz yok. Türkiye'de ve Avrupa'da çok güzel bir ambiyansın yaşanacağı bir stadımız olacak. Göztepe taraftarı zaten bugüne kadar diğer statlarda da mükemmel bir hava oluşturmuştu. Şimdi kendi evimizde, Avrupai bir statta taraftarımız atmosferi oluşturacak" ifadelerini kullandı.