Göztepe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray'la görüşmeler başladı

Göztepe'nin sağ bek arayışında Galatasaray'ın 2 yıldızına yönelik hamle hazırlığında olduğu öğrenildi. Linnes veya Şener Özbayraklı'yı kadroya katmak isteyen Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, teknik direktör Fatih Terim'le transferler için özel görüşme gerçekleştirdi.

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Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray yönetimine verdiği transfer listesinin yanı sıra kadroda şans bulamayan ve takımdan ayrılmasına onay verdiği isimler de ortaya çıktı.

Süper Lig'de son üç haftada yakaladığı başarıyla Avrupa yarışı içinde kendini bulan Göztepe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için ocak ayında operasyon yapacak. İkinci yarıya güçlü başlamak isteyen Göz- Göz, ilk olarak savunmaya öncelik verecek.

Linnes ve Şener listedeki isimler

Yeni Asır'ın haberine göre, sağ bek pozisyonunda forma giyen Lamine Gassama ile yolları ayırmayı planlayan Göz-Göz yönetimi, transferde yönünü İstanbul'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın iki sağ beki Linnes ve Şener Özbayraklı'yı transfer listesine aldı.

İkisinden biri

İstanbul temsilcisi ile sözleşmeleri haziran sonunda sona erecek olan Linnes ve Şener için ara transfer dönemi öncesi bir teklif yapacak olan Göztepe, iki yıldızdan birini kadroya dahil etmek istiyor.

Sepil'den kolaylık talebi: Linnes ve Şener için nabız yoklayan yönetim net bir cevap alamazken transferle bizzat ilgilenme kararı alan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yakın dostu olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşerek kolaylık isteyecek.

Şener'in olasılığı yüksek

Galatasaray'da bu sezon daha fazla süre alan Linnes'in Göztepe'ye gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, 1 maç forma giyen Şener'in ise daha olası gözüküyor.

Kariyerinde Kongsvinger ve Molde ile Galatasaray'da forma giyen Linnes 293 resmi maça çıkarken 20 gol kaydetmeyi başardı. Norveçli futbolcu 6 sezondur forma giydiği Galatasaray'da 5 kupa kazandı.