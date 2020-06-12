Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler belli oldu)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen ara sonrası Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de 26 hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Göztepe deplasmanında kazanarak liderliğini korumak istiyor. Son dönemde çıkışa geçen Göztepe ise Trabzonspor karşısında galibiyet arıyor. Peki, Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de verilen araya lider olarak giren Trabzonspor, şampiyonluk yürüyüşüne Göztepe deplasmanında devam etmek istiyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek ve mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Göztepe (1B 1M), daha önceki 18 karşılaşmada iki galibiyet alabilmişti (8B 8M). Göztepe deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Trabzonspor (1M), daha önceki sekiz karşılaşmada rakibini sadece bir kez mağlup edebilmişti (6B 1M).

Göztepe - Trabzonspor

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

Hakem: Zorbay Küçük

Saat: 21:00

Yayın: beIN SPORTS HD 2

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir