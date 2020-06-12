Göztepe Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle verilen ara sonrası Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'de 26 hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Göztepe deplasmanında kazanarak liderliğini korumak istiyor. Son dönemde çıkışa geçen Göztepe ise Trabzonspor karşısında galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de verilen araya lider olarak giren Trabzonspor, şampiyonluk yürüyüşüne Göztepe deplasmanında devam etmek istiyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21:00'de başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor ve mücadele beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.

Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının üçünü kazanan Göztepe (1B 1M), daha önceki 18 karşılaşmada iki galibiyet alabilmişti (8B 8M). Göztepe deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Trabzonspor (1M), daha önceki sekiz karşılaşmada rakibini sadece bir kez mağlup edebilmişti (6B 1M).

Göztepe: 1 - 3 :Trabzonspor (İkinci yarı oynanıyor)

84' GOOOLL!! Trabzonspor, Berkan Emir'in kendi kalesine attığı gole skoru 3-1'e getiriyor!

57' GOOOLL!! Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün penaltıdan attığı golle farkı 1'e indiriyor! Hakem Zorbay Küçük, ceza alanın içinde yaşanan ikili mücadeleyi izlemek için VAR sistemine gidiyor. Zorbay Küçük, pozisyonu izledikten sonra Manuel Da Costa'nın Cameron Jerome'a faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına Alpaslan Öztürk geçiyor. Alpaslan Öztürk, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ve kaleci Uğurcan Çakır'ı ayrı köşelere gönderiyor. Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün penaltıdan attığı golle farkı 1'e indiriyor.

52' GOOOLL!! Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkarıyor! Sağ kanattan topla birlikte hareketlenen Alexander Sörloth, ceza alanı içine girdikten sonra Andre Poko'nun müdahalesiyle yerde kalıyor ve hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına Caleb Ekuban geçiyor. Caleb Ekuban, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ve kaleci Beto'yu ayrı köşelere gönderiyor.

41' KIRMIZI KART Trabzonspor, maçta 10 kişi kalıyor! Guilherme, Andre Castro'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Zorbay Küçük'ten ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kalıyor.

16' GOOOLL!! Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin golüyle maçta öne geçiyor! Sağ kanatta Guilherme ile verkaça giren Joao Pereira, ceza alanı içine girdikten sonra arka direğe ortasını yapıyor. Anthony Nwakaeme, o bölüme çok iyi hareketlenerek kafa vuruşunu yapıyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Bu golle Anthony Nwakaeme, ligdeki 11. golüne ulaşıyor.

Stat: Gürsel Aksel Stadyumu

Hakem: Zorbay Küçük

Saat: 21:00

Yayın: beIN SPORTS HD 2

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir