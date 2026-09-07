Göztepe ile Gaziantep FK İzmir’de karşılaşıyor! Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de 4. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. İzmir temsilcisi taraftarı önünde galibiyet ararken Gaziantep FK yeni teknik direktörü Orhan Ak yönetiminde sahaya çıkacak. Peki, Göztepe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11’lerde kimler var? İşte maç öncesi son bilgiler…

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe-Gaziantep FK karşılaşması 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak mücadeleye İzmir’deki Isonem Park ev sahipliği yapacak.

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Gaziantep FK arasındaki mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak.

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11’LERİ

Karşılaşma öncesinde basına yansıyan son bilgilere göre iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’leri şöyle: Göztepe: Gugeshashvili, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Miroshi, Akonnor, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Henrique. Gaziantep FK: Tobiasz, Sorescu, Perez, Abena, Meleke, Stefan, Kozlowski, Gidado, Maxim, Hansen, Serdar Dursun.

GÖZTEPE-GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Selim Şenöz yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Yusuf Ziya Gündüz görev alacak. Mücadelenin VAR hakemi Özgür Yankaya, AVAR hakemi ise İbrahim Çağlar Uyarcan olarak belirlendi.

GÖZTEPE’DE EKSİKLER KİMLER?

Maç öncesi kadro bilgilerine göre Göztepe’de Antunes, Sabra, Gökdeniz Bayrakdar, Allan ve Sonko sakat oyuncular arasında bulunuyor. İzmir ekibinde cezalı futbolcu bulunmuyor. Göztepe, geride kalan üç karşılaşmada galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı ekip 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 1 puan topladı.

GAZİANTEP FK’DA EKSİKLER KİMLER?

Gaziantep FK’da Nazım Sangare ve Fuat Bavut sakatlıkları nedeniyle eksik isimler arasında gösteriliyor. Bacuna ise cezalı durumda. Taha Güneş ve Burak Enes Yıkıcı da maç kadrosundaki eksikler arasında yer alıyor. Gaziantep temsilcisi ilk üç haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan topladı.

ORHAN AK GAZİANTEP FK İLE İLK MAÇINA MI ÇIKACAK?

Gaziantep FK’da Mirel Radoi ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Orhan Ak getirildi. Göztepe karşılaşması, Ak’ın kırmızı-siyahlı ekibin başındaki ilk Süper Lig sınavı olacak. Gaziantep FK, son lig karşılaşmasında Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup olmuştu. Göztepe ise Galatasaray deplasmanından 3-2’lik yenilgiyle ayrılmıştı.