Göztepe-Galatasaray Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray, 35'inci hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk oluyor. Cezası biten Fatih Terim'in dönüşünde Aslan, lider Beşiktaş'ın iki puan bıraktığı haftayı kayıpsız geçerek zirveye yaklaşmak istiyor. İki maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe ise evinde kaybetmek istemiyor. Mücadelenin kritik pozisyonları ve tüm detayları canlı yayınla İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 35'inci haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Saat 19:00'da başlayan ve Gürsel Aksel Stadı'nda oynananmücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligin geride kalan bölümünde 32 maç oynayan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 62 puan topladı. Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Göztepe ise ligde çıktığı 33 maçın 12'sini kazandı, 10'unda berabere kaldı ve 11'inde mağlup oldu. 46 puanı bulunan İzmir ekibi ligde 10. sırada yer alıyor.

GÖZTEPE-GALATASARAY: 1-2 (CANLI SKOR)

İlk yarı bitti.

45- Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Halil'e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

42- Kırmızı kart iptal edildi. Göztepe'de Berkan Emir, savunma arkasına sarkan Halil'i düşürünce kırmızı kart gördü. VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesi Halil'in ofsaytta olduğu belirtildi ve kart iptal edildi.

39- GOOOL! Taylan'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Kerem'in sol çaprazdan şutunda top kaleci İrfan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu.

24- Galatasaray etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Saracchi'nin çevirdiği topta Emre Kılınç'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda top savunmadan geri döndü.

19- GOOOL! Galatasaray eşitliği yakaladı. Halil'in ara pasında savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğine de çarpıp ağlarla buluştu.

9- GOOOL! Göztepe Diabate ile maçta erkenden öne geçiyor. Sol kanattan gelen ortada Diabete şık bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.

5- Sol kanattan Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

1-Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Berkan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabate, Halil, Cherif, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil