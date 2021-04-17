Göztepe-Galatasaray Süper Lig maçı (11'ler)
Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray, 35'inci hafta mücadelesinde Göztepe'ye konuk oluyor. Cezası biten Fatih Terim'in dönüşünde Aslan, lider Beşiktaş'ın iki puan bıraktığı haftayı kayıpsız geçerek zirveye yaklaşmak istiyor. İki maçlık galibiyet serisi yakalayan Göztepe ise evinde kaybetmek istemiyor. Mücadelenin kritik pozisyonları ve tüm detayları canlı yayınla İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 35'inci haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Saat 19:00'da başlayacak ve Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Ligin geride kalan bölümünde 32 maç oynayan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 62 puan topladı. Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.
Göztepe ise ligde çıktığı 33 maçın 12'sini kazandı, 10'unda berabere kaldı ve 11'inde mağlup oldu. 46 puanı bulunan İzmir ekibi ligde 10. sırada yer alıyor.
11'ler:
Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil
Göztepe 11'i henüz açıklanmadı.