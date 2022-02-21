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Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Göztepe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. 6 maçtır kazanamayan Aslan, zorlu deplasmanda galip gelerek nefes almak istiyor. İzmir temsilcisi ise Galatasaray'ı yendiği takdirde rakibini sıralamada geride bırakacak. Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Göztepe'ye konuk oluyor. Gürsel Aksel Stadı'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek ve karşılaşma beIN Sports'da yayınlanacak.

Göztepe - Galatasaray

Göztepe: İrfan Can, Murat, Arslanagic, Wilker, Kahraman, Moubandje, Aytaç, Soner, Tijanic, Halil, Di Santo

Galatasaray: Pena, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Ömer, Pulgar, Cicaldau, Emre, Babel, Kerem, Gomis

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi. Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı.

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