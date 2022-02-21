Göztepe Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. 6 maçtır kazanamayan Aslan, zorlu deplasmanda galip gelerek nefes almak istiyor. İzmir temsilcisi ise Galatasaray'ı yendiği takdirde rakibini sıralamada geride bırakacak. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Göztepe'ye konuk oluyor. Gürsel Aksel Stadı'nda 20.00'de başlayan müsabakayı Arda Kardeşler yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports'da yayınlanıyor.

Göztepe: 1 - 1 :Galatasaray

(İlk yarı sona erdi)

45+1' GOOOLL!! Göztepe, Cherif Ndiaye'nin penaltıdan attığı golle maçta eşitliği sağladı! Kerim Alıcı'nın sağ kanattan ortasında Taylan Antalyalı ceza alanı içinde topu eliyle oynadı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Cherif Ndiaye sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi.

19' Mostafa Mohamed'in kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta top kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine gitti.

3' GOOOLL!! Galatasaray, Victor Nelsson'un golüyle öne geçti! Rakip yarı alanının ortalarından Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Mostafa Mohamed'in kafayla indirdiği topa Victor Nelsson ceza alanı içinde bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından ağlarla buluşturdu.

2' Berkan Emir'in sol kanattan orta sahasında Halil Akbunar ön direkte kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Inaki Pena iki hamlede topa sahip oldu.

Göztepe: İrfan Can, Arslanagic, Atınç, Angel, Kerim, Nwobodo, Soner, Berkan Emir, Halil Akbunar, Ndiaye, Di Santo

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Ömer, Erick, Taylan, Halil Dervişoğlu, Babel, Kerem, Mohamed