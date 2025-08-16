Göztepe-Fenerbahçe Süper Lig maçı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında bugün Göztepe'yle İzmir'de karşılaşacak.Abone ol
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka 21.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği 90 dakikada Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev yapacak.
GÖZTEPE 0-0 FENERBAHÇE (CANLI SKOR)
Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesinde Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşı karşıya geldi.
Deplasmanda oynanan maçı uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Avrupa kupaları maçı oynayan ekiplerin geçen haftaki lig maçlarını ertelemesiyle, Süper Lig'deki ilk müsabakasına bugün Göztepe deplasmanında çıkacak.
İLK 11'LER:
GÖZTEPE: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Miroshi, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson
FENERBAHÇE: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, Nesyri
STAT: Gürsel Aksel
HAKEM: Yasin Kol
SAAT: 21.30
YAYIN: BeIN Sports 1
Fenerbahçe'de 2 eksik
Göztepe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor.
Uzun süredir tedavisi süren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile takımla çalışmalara başlasa da antrenman eksiği bulunan Rodrigo Becao, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.