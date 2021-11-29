Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. 4 maçlık galibiyet özlemine derbide son veren Kanarya, İzmir deplasmanını da kayıpsız geçmek istiyor. Göztepe ise kendi sahasında kazanarak çıkışa geçmek düşüncesinde. Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 23 puanla 5. sırada girdi. 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayan Göztepe ise 18. basamakta yer aldı.

Göztepe - Fenerbahçe

Göztepe: İrfan Can, Berkan, Arslanagic, Atınç, Murat, Atakan, Halil, Soner, Nwobodo, Ndiaye, Lourency

Fenerbahçe: Berke, Osayi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Mesut, İrfan, Ferdi, Berisha