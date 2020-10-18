Göztepe Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, haftayı 3 puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Göztepe ise galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'ye konuk oluyor. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda 19.00'da başlayan karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor ve müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligde oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 8 puanla ikinci sırada girdi. Bu müsabakalarda Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük'ü mağlup eden sarı-lacivertli takım, Hatayspor ve Galatasaray karşısında ise sahadan birer puanla ayrıldı. Göztepe ise Süper Lig'in ilk 4 haftasında bir galibiyet aldı, 3 kez berabere kaldı. İzmir temsilcisi, 6 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.

Göztepe: 0 - 0 :Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Gürsel Aksel

Hakem: Atilla Karaoğlan

Saat: 19.00

Yayın: beIN SPORTS 1

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta