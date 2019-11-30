Göztepe Fenerbahçe maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki ekip, oynayacakları maçla birlikte 51. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe Göztepe maçını kazanıp derbi haftasında rakiplerinin puan kaybetmesini rahat bir şekilde beklemek istiyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu karşılaşma ligde iki takım arasında oynanan 51. mücadele olacak. Süper Lig'in kurulduğu ilk sezon olan 1959-1960 sezonunda ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynadığı maç 0-0 berabere bitmişti. Bu tarihten sonra oynanan maçlarda Fenerbahçe 23, Göztepe 8 kez kazanırken, 19 karşılaşmadaysa taraflar eşitliği bozamadı.

GÖZTEPE 0-0 FENERBAHÇE

MAÇIN CANLI ANLATIMI BURADA OLACAK

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Göztepe - Fenerbahçe maçı 30 Kasım Cumartesi (bugün) saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Fenerbahçe İzmir'de 18 yıldır kazanamıyor

İki takım arasında bugüne kadar İzmir'de 25 lig maçı oynandı. Bu maçlarda ev sahibi Göztepe 6 kez kazanırken, 8 kez rakibine mağlup oldu. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye karşı en son galibiyetini 2001-2002 sezonunda oynanan maçta 5-0'lık skorla almıştı. İzmir'deki son 3 Süper Lig karşılaşmasında Göztepe rakibine galibiyet şansı tanımazken, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Geçen sezon İzmir'de oynanan son lig maçında Göztepe, Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe eksik

Saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Göztepe'de uzun süredir sakatlığı devam eden Poko dışında önemli bir eksik bulunmazken, Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalısı olan Isla forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Max Kruse ve Vedat Muriç'in sahada yer alıp almayacağıysa henüz belirsizliğini koruyor. Ayrıca Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Göztepe'de ise Berkan Emir, Titi, Alpaslan Öztürk ve Soner Aydoğdu sarı kart sınırında bulunuyor.

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