BIST 14.409
DOLAR 45,01
EURO 52,81
ALTIN 6.815,04
HABER /  SPOR

Göztepe evinde 5 maç sonra galip! Sezonun en erken golü

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Isonem Park'ta oynanan mücadelede Göztepe, Hesap.com Antalyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Maçın gollerini 15. saniyede Juan ve 22. dakikada Arda Okan Kurtulan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Göz-Göz, 5 maçın ardından sahasından galip ayrıldı.

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ ATILDI

Göztepeli oyuncu Juan'ın attığı gol, Trendyol Süper Lig'de bu sezonun en erken golü oldu.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligde 3 maç aradan sonra galip geldi ve puanını 51'e yükselterek 6. sıradaki yerini korudu. Hesap.com Antalyaspor'un ise ligdeki puan hasreti 3 maça yükseldi. Akdeniz ekibi, 28 puanla ligin 15. sırasında bulunuyor.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Hesap.com Antalyaspor ise evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

