Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yeni haline bakın

Eski binanın tamamen yıkılacağını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, “Yeni yapıda ilave bir kısım daha olacak; sonra tam kapasiteye ulaşmış olacağız. Günlük 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılayabilecek şekilde hizmet vereceğiz. Bunun yanında bütün altyapısıyla anjiyosu, çocuk servisleri, doğumhanesi, çocuk cerrahisi, çocuk yoğun bakımı ile Türkiye’nin örnek hastanelerinden bir tanesi olacak. İstanbul’da üç tane hastane var bu şekilde. Bizim İPKB dediğimiz depreme dayanıklı yapılan hastanelerden bunlar. Kartal’ı hizmete açtık, bunun benzeri bir hastane kapasite olarak hemen hemen eşitler. Orası da 250 bin metrekare burası da öyle” diye konuştu.