Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yeni haline bakın
Tamamen yenilenecek olan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi önümüzdeki Haziran ayında bitmiş olacak.
İSTANBUL, (DHA) Sağlık Bakanlığı’nın İstanbul’daki en büyük yatırımlarından biri olan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni binası hakkında bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, önümüzdeki yıl Haziran ayından itibaren hizmete girecek yeni binanın hem mimari, hem teknolojik, hem de kadro altyapısı açısından “yok yok hastanelerden biri” olacağını söyledi.
1972 yılında hizmete giren ve sadece Kadıköy’ün değil, Anadolu yakasının sağlık merkezlerinden biri olan Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni binanın hizmete girmesiyle en büyük değişimini yaşayacak.
Eskinin “Göztepe SSK”sı olarak bilinen köklü hastane, yenilenme projesi kapsamında yılda 1,5 milyon ayaktan hastaya, 50 bin de yatılı hastaya hizmet sunacak. İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yapılan yeni binanın Türkiye’nin en büyük hastanelerinden biri olması planlanıyor.
Eski binanın tamamen yıkılacağını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, “Yeni yapıda ilave bir kısım daha olacak; sonra tam kapasiteye ulaşmış olacağız. Günlük 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılayabilecek şekilde hizmet vereceğiz. Bunun yanında bütün altyapısıyla anjiyosu, çocuk servisleri, doğumhanesi, çocuk cerrahisi, çocuk yoğun bakımı ile Türkiye’nin örnek hastanelerinden bir tanesi olacak. İstanbul’da üç tane hastane var bu şekilde. Bizim İPKB dediğimiz depreme dayanıklı yapılan hastanelerden bunlar. Kartal’ı hizmete açtık, bunun benzeri bir hastane kapasite olarak hemen hemen eşitler. Orası da 250 bin metrekare burası da öyle” diye konuştu.