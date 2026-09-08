Göztepe duyurdu: Luka Gugeshashvili hakkında disiplin süreci başlatıldı

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda konuk ettiği Gaziantep FK’ya 4-2 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında forma giyen ve yediği 4 golün ardından devre arasında oyundan alınan Göztepe kalecisi Luka Gugeshashvili, maçın ardından sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşımda bulundu.

Taraftarlara üst perdeden konuşan Gugeshashvili, futbolun iyi ve kötü günlerden oluştuğunu belirterek, Göztepe forması için verdiği mücadelenin ve karakterinin sorgulanamayacağını ifade etti.

"KİMSE EMEĞİMİ SORGULAYAMAZ"

Gürcü kaleci paylaşımında "Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de.

Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz. Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildir.Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA BİR YERDE KARŞILACAĞIZ"

Mesajının devamında tehdit dolu ifadeler kullanan futbolcu, şunları kaydetti:

“Evet, belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama Göztepe’ye geldiğim ilk günden beri, bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı.

Gürcistan’da, Türkiye’de, evde, sokakta ve sahada... Her yerde Göztepe’yi gururla temsil ettim ve savundum.

Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız...”

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Gelen tepkilerin hemen ardından Göztepe'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Duyuruda, Luka Gugeshashvili hakkında disiplin süreci başlatıldığı belirtildi.

"TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAKTIR"

İzmir ekibinden gelen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Luka Gugeshashvili hakkında, dün akşam oynanan Gaziantep FK karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle kulübümüz tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.

Disiplin süreci sonuçlanana kadar oyuncumuz, takımdan ayrı çalışacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”