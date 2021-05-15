Göztepe- Beşiktaş Süper Lig şampiyonluk maçı (CANLI YAYIN)

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Göztepe deplasmanında şampiyonluk maçına çıkıyor. Derbi mağlubiyeti ardından da Karagümrük karşısında şok yenilgi alarak üst üste hatalar yapan Kartal; kendisini puan olarak yakalayan Galatasaray'ın averaj farkını kapatmasına izin vermeden Göztepe karşısında kazanıp şampiyon dönmek istiyor. Şampiyonluk gününde tüm detaylar ve kritik anlar canlı yayınla İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 42'nci haftasında lider Beşiktaş, Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Saat 20:30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Karşılaşma BeIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.
Ligde 81 puanı ve 44 averajı bulunan Beşiktaş son haftaya, şampiyonluk yarışındaki takipçileri Galatasaray'ın averajla (42), Fenerbahçe'nin ise 2 puan önünde girdi.
GÖZTEPE- BEŞİKTAŞ: 1-1 (CANLI SKOR)
İlk yarı bitti.
45- Göztepe'de Halil Akbunar, N'Sakala'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
35- Göztepe gole çok yaklaştı. Sol kanattan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda önd irekte Alpaslan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
30- Sol çaprazdan Berkan'ın kullandığı frikikte Ersin topu kornere çeldi.
24- GOOOL! Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Atınç'ın indirdiği topta Ndiaye'nin kafa vuruşunda top direkten döndü. Topu takip eden Alparslan Öztürk topu ağlara gönderdi.
15- Direkten döndü! Sol kanattan Berkan'ın ortasında ön direkte Ndiaye'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
10- GOOOL! Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Welinton'un indirdiği topu kale önünde Vida ağlara gönderdi.
4- Göztepe etkili geldi. Sağ kanattan Murat'ın ortasında ceza sahasında Ndiaye topa dokunamadı.
11'ler:
Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Ndiaye, Soner, Halil, Jahovic
Beşiktaş: Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin