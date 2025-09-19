Göztepe - Beşiktaş / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Sergen Yalçın yönetiminde çıkış arayan Beşiktaş, Başakşehir galibiyetinin ardından Göztepe karşısında 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. İzmir temsilcisi taraftarı önünde kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.
Göztepe 2 - 0 Beşiktaş
16'GOL! Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Janderson sol taraftan ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi arka direkte Rhaldney topu boş ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı.
9'Karşılaşmada tempo yüksek. Beşiktaş yediği golün ardından rakip kalede baskı kurmak istiyor.
4'GOL! Göztepe'de Juan topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Taçtan ceza sahasına atılan topta Necip'in uzaklaştırmak istediği top Juan'ın önünde kaldı. Juan yakın mesafeden topu ağlara gönderdi.
2'Beşiktaş etkili geldi. Abraham pasını sağ taraftaki Cerny'ye bıraktı. Cerny'nin vuruşu üstten auta gitti.
1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.
Göztepe - Beşiktaş ilk 11'ler
Göztepe: Lis, Arda, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Olaitan, Juan, Janderson
Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Necip, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham