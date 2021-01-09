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Göztepe Antalyaspor Süper Lig maç sonucu: 0-1

Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Antalyaspor, 77'de bulduğu tek golle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

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Süper Lig’de 18’inci hafta tüm hızıyla devam etti. Bugün saat 16:00’da Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya start veren düdüğü hakem Mert Güzenge çaldı. 3 puan mücadelesine sahne olan Gürsel Aksel Stadyumu’nda ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarının başlamasıyla maçın bitimine yaklaşılırken Antalyaspor deplasmanda öne geçmeyi başardı. Takımına üstünlüğü getiren golü 77'de Doğukan Sinik kaydetti. Karşılaşmada tek gol kazananı belirledi.

Gelecek haftada Göztepe Konyaspor'a konuk oluyor. Antalyaspor ise evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

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