Gözleri Karadeniz'in Osman Maçari'si Mehmet Özgür'den boynundaki kolyeyle ilgili ağlatan açıklama! Kimse beklemiyordu
Başarılı oyuncu Mehmet Özgür, yeni dizi Gözleri Karadeniz'de Osman Maçari karakteriyle yer alıyor ve izleyenlerin dikkatini üzerine çekiyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Sekizinci Aile dizisinin galasına katıldı. Galada aile hayatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan ünlü isim, boynundaki kolyenin anlamı soruluunda acı hikayesini anlattı ve yürekleri sızlattı.
Ünlül ve başarılı oyuncu Mehmet Özgür, Muhteşem Yüzyıl, Suskunlar gibi çok tutulan projelerde yer almış ve oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettirmiştir. Şimdilerde ATV'nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz'de Osman Maçari karakterini canlandıran oyuncu Mehmet Özgür; Haluk Bilginer, Serkan Keskin, Hazal Kaya gibi isimlerle birlikte rol aldığı Sekizinci Aile dizisinin galasına katıldı. Galada basın mensuplarının yönelttiği 'kolye' sorusuna verdiği yanıtla yürekleri sızlatan Özgür'ün sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Mehmet Özgür, aile hayatıyla ilgili de bugüne dek kimsenin bilmediği acı hikayesini paylaştı.
HİKAYESİ YÜREK BURKTU
Muhabirin değişik bir tasarıma sahip kolyesini sorması üzerine iç çeken Mehmet Özgür, "Bunu sonda yapsaydık, başta yaparsak sıkıntı olur ama hadi söyleyeyim" diyerek anlatmaya başladı.
Özgür; 'Ben 2005 yılında bir evlat kaybettim. Burada göbek bağı var. Onu hep buramda taşıyorum.