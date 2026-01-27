Gözlerden uzak yaşıyorlardı! Mehmet Erdem ve Vildan Atasever bebeklerini kucaklarına aldı
Ünlü şarkıcı ve başarılı oyuncudan güzel haber! Aşklarını herkesten sakınan Mehmet Erdem ve Vildan Atasever çifti bebeklerini kucağına aldı. Paylaşımlarına yorum yağdı.
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin çocuklarına Ali Kemal ismini verdikleri öğrenildi. Ünlü çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, sosyal medyada paylaştıkları pozlar büyük ilgi topladı.
2021 yılında "Sonsuza dek evet" diyerek hayatlarını birleştiren şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever,ilk bebeklerine kavuşarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı.
44 yaşındaki Vildan Atasever ve 47 yaşındaki Mehmet Erdem, ebeveynlik heyecanını ilk kez tecrübe ediyor. Çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, heyecan dolu anları sosyal medyada da büyük ilgi topladı.
KLASİK BİR İSİM: ALİ KEMAL
Çift yeni doğan oğullarına, farklı isim koyma akımına uymadan, klasik ve anlamlı bir isim seçti. Bebeğe Ali Kemal adı verildi. Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in bu özel anı, yakın çevreleri ve hayranları tarafından sevinçle karşılandı.