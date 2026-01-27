Gözlerden uzak yaşıyorlardı! Mehmet Erdem ve Vildan Atasever bebeklerini kucaklarına aldı

KLASİK BİR İSİM: ALİ KEMAL

Çift yeni doğan oğullarına, farklı isim koyma akımına uymadan, klasik ve anlamlı bir isim seçti. Bebeğe Ali Kemal adı verildi. Vildan Atasever ve Mehmet Erdem'in bu özel anı, yakın çevreleri ve hayranları tarafından sevinçle karşılandı.