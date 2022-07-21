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Gözler saat 14:00'teki karara çevrildi! Dolar Merkez Bankası faiz kararını beklerken rekor kırdı

Gözler saat 14:00'teki karara çevrildi! Dolar Merkez Bankası faiz kararını beklerken rekor kırdı

Piyasalarda tansiyon yüksek.. Piyasalarda gözler içeride Merkez Bankası'nın dışarıda ise Avrupa Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi. Saat 14:00'te Merkez Bankası, saat 15:15'te ise ECP faiz kararlarını açıklayacak. Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyen dolar yılın rekor seviyesine çıktı. Euro da yükseliyor, altın düşüyor...

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Piyasalar bugün iki önemli faiz kararına odaklandı. İçeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) saat 14.00'da faiz kararını duyuracak. Dışarıda ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Türkiye saati ile 15.15'deki faiz kararı izlenecek.

Merkez Bankalarının faiz kararları beklenirken dolar 17.60 lira seviyesini aşarak 2022 yılının en yüksek seviyesine çıktı. Euro ise 18.01 lirayı aştı. Gram altın ise ons altındaki düşüşten etkilendi ve 956 liraya geriledi. 

Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit tutacak!
TCMB'nin vereceği karara ilişkin piyasa beklentisi, faizin yüzde 14'te sabit bırakılacağı yönünde. AA Finans'ın anketine katılan 16 ekonomistin tamamının görüşü faizin sabit bırakılması şeklinde gelişti. Merkez Bankası Aralık 2021 toplantısından bu yana faizde değişikliğe gitmedi.

ECB'de 50 baz puan artış tartışılıyor
Diğer yandan piyasalarda ECB'nin faiz kararı bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın  (Fed) parasal sıkılaşması sonucu değerlenen dolar kuru ve Euro Bölgesi'ndeki yüzde 8,6'lık yüksek enflasyon ECB üzerinde faiz baskısını artırıyor. Piyasalarda ECB'nin faiz artışına karşı ağırlıklı beklenti bu toplantıda faizin 25 baz puan artırılmasına yönelik olsa da 50 baz puanlık artışın da masada olduğu biliniyor.

Euro dolar karşısında çökmüştü
Geçtiğimiz günlerde euro/dolar paritesi 20 yılın ardından ilk kez eşitlenmişti. Euro dolar paritesindeki eşitlik, ihracat geliri ağırlıklı euro, ithalat gideri ise ağırlıklı olarak dolar bazında olan Türkiye dış ticareti için önem arz ediyor. Euro dolar paritesi bu sabah 1,02 seviyesinden işlem görüyor.

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