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Gözler Erdoğan'ın tarihi konuşmasına çevrildi! Ne açıklayacak?

Gözler Erdoğan'ın tarihi konuşmasına çevrildi! Ne açıklayacak?

AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 32'nci İstişare ve Değerlendirme kampı başladı. Gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı açılış konuşmasına çevrildi. Erdoğan'ın terör örgütünün silah bırakma kararının sahadaki uygulaması ve sürecin yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor..

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AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 32'nci İstişare ve Değerlendirme kampı başladı. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK’nın silah bırakma kararını fiilen hayata geçirmesi için düzenlenen silah yakma töreninin ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yapacağı konuşmaya çevrildi.

Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamayı ve bundan sonra atılacak adımları değerlendirilmesi bekleniyor. Terör örgütünün silah bırakmasının sahada uygulanmasına ilişkin açıklamalarda bulunması öngörülüyor.

Yol haritası belirlenecek

AK Parti'de bu yıl 32'nci kez düzenlenen kamp programında milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurulları bir araya gelecek. İç ve dış gelişmeler ile siyasetteki güncel konular ele alınacak. Ayrıca bazı bakan ve parti yöneticileri de sunumlar yapacak.

Kampta AK Parti’nin yeni döneme ilişkin yol haritası konuşulacak. 3 yıllık seçimsiz dönem boyunca sahada yürütülecek çalışmalar planlanacak.

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