Gözler 6 liderin 28 Şubat Zirvesi'nde! Ortak Bildirge'de neler var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal bugün Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını açıklayacak. 28 Şubat Zirvesi'nde açıklanacak yeni sistem çalışmasında neler var?

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CHP İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek partisi liderleri bugün 28 Şubat Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem zirvesinde bir araya geliyor. 6 partinin ortak hazırladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını kamuoyuna açıklanacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerileri arasında neler var? Ankara’daki Bilkent Otel’de düzenlenecek toplantıya yaklaşık 700 davetlinin katılması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın ikinci kez bir araya geleceği toplantıda genel başkanların oturma düzeninin, partilerinin alfabetik sırasına göre yapılması kararlaştırıldı. Genel başkanların imzalayacağı metninin kurmaylar tarafından okunması üzerinde anlaşıldı.

Yaklaşık 60 başlıktan oluşuyor

Liderlerin onayına sunulan metin, yasama, yürütme ve yargı temel ayaklarından oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığın yapısı, Anayasa Mahkemesi’ne üye seçimi ile TBMM’ye ilişkin düzenlemeler içeren metinde yaklaşık 60 başlık bulunuyor.

Seçim barajı yüzde 3'e düşürülmeli

Ayrıca RTÜK’ün ve YÖK’ün yapısı, çevre hakları, kamu yönetiminde esas alınacak ilkeler, kamuya alım süreçlerinde liyakat ve mülakat, yolsuzlukla mücadele ve Siyasi Etik Kanunu gibi başlıklar da yer alıyor. Çalışmada HSK’nın yeniden ayrılması, seçim barajının yüzde üçe düşürülmesi gibi maddeler yer alıyor. Çalışmada öne çıkan maddelerden bazıları şöyle:

Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 7 yıl ve tekrar adaylık yok

– Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yılla sınırlanacak ve ikinci kez aday olamayacak. Cumhurbaşkanının yetkileri yeniden düzenlenecek. Cumhurbaşkanı, siyasi partiye üye olamayacak.

– Yasama, yürütme ve yargı arasında kuvvetler ayrılığı hayata geçirilecek. Makul sürede yeni bir anayasa hazırlanacak ve referanduma gidilecek. Halkın da Meclis'e kanun önerisi verebilmesi sağlanacak, torba kanun uygulamasına son verilecek, kanun yapım sürecinde meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınacak.

Başbakan ve bakanlar nasıl seçilecek?

– Başbakan TBMM üyeleri arasından seçilecek, yürütme organının başı olarak, Meclis'ten güvenoyu alacak, bakanlar, başbakan tarafından belirlenecek. Kamu yönetimi liyakat, etkililik ve saydamlık ilkelerine göre örgütlenecek. Kamuya alımlarda liyakat tartışmalarına yol açan sözlü sınavlar kaldırılacak.

– Gensoru, Meclis soruşturması, kamu kurumlarının denetimi ile Meclis yeniden güçlendirilecek.

HSK lağvedilecek, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştaş seçim düzeni değişecek

– Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) lağvedilecek, savcılar ve hakimler kurulu diye iki ayrı birim bulanacak. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulu üyeliklerine yapılan seçimler değiştirilecek. Adalet Yüksek Kurulu (AYK) oluşturulacak ve yargı mensuplarıyla ilgili atama, yükseltme, nakil, denetim ve disiplin işlerinden sorumlu olacak.

Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değiştirilecek

– Anayasa Mahkemesi, Avrupa modeline uygun olarak yeniden yapılandırılacak. Üye sayısı 21'e çıkarılacak. 2 isim Cumhurbaşkanı tarafından atanacak, geriye kalan 19 isim ise seçimle gelecek.

- Yeni hükümet kurulması güvence altına alınmadan, gensoru ile mevcut hükümet düşürülemeyecek.

- Torba yasa sistemi kaldırılacak.

- Meclis’in bütçe hakkının güçlendirilmesi için ‘kesin hesap komisyonu’ kurulacak.

- Çoklu baro sistemine son verilecek.