Gözdeki arpacık evde nasıl tedavi edilir?

Arpacık, ağrılı bir durumdur. Kapak şiş, kırmızı ve normalden sıcaktır. Gözde arpacık oluşmasının birçok nedeni vardır. Çeşitli nedenlerle bulaşan bakteri ya da diğer organizmalar gözde iltihabın başlamasına neden olabilirler. Arpacık özellikle vücut direncinin düştüğü yorgunluk ve uykusuzluk gibi dönemlerde ortaya çıkan bir enfeksiyondur.