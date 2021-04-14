Gözdeki arpacık evde nasıl tedavi edilir?
Göz kapaklarının uç noktalarında çıkan arpacık genellikle 1 hafta içinde iyileşiyor. Arpacığı evde kısa sürede tedavi etmenin yollarını sizler için paylaştık.
Arpacık, göz kapaklarının uç noktalarında bulunan yağ bezlerinin bakteriyel enfeksiyonudur. Gözde arpacık çıkması sık karşılaşılan ve çoğu zaman zararsız bir durumdur. Arpacık gözün mikroplanması nedeniyle olur, kızarıklık, hafif acı, ağrı ve rahatsızlık verir.
Arpacık neden olur?
Göz kapaklarında pek çok yağ bezi vardır. Bu bezlerin kanal ağızları kirpik diplerine açılır. Bu kanal ağızlarından birinin mikroplarca tıkanıp, göz kapağında küçük bir enfeksiyon oluşmasına “arpacık” adı verilir.
Arpacık, ağrılı bir durumdur. Kapak şiş, kırmızı ve normalden sıcaktır. Gözde arpacık oluşmasının birçok nedeni vardır. Çeşitli nedenlerle bulaşan bakteri ya da diğer organizmalar gözde iltihabın başlamasına neden olabilirler. Arpacık özellikle vücut direncinin düştüğü yorgunluk ve uykusuzluk gibi dönemlerde ortaya çıkan bir enfeksiyondur.
Arpacık nasıl geçer?
Sıcak kompres ve göz kapağı masajı: Sıcak kompres o bölgedeki bağ dokunun yumuşamasına ve tıkalı kanalın tekrar açılmasına yardımcı olabilir. Göz kapağı masajı ise içinde iltihap biriken arpacığın açıklığı vasıtası ile içindeki maddenin dışarıya atılmasına yardımcı olabilir. Bu işlemler sırasında kornea gibi önemli göz yapıları hasarlanabileceği için uzman hekimlerin bilgisi ve önerisi doğrultularında gerçekleştirilmeleri önem arz eder.