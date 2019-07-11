Gözde Türkpençe ve Atilla Ciner sessiz sedasız evlendi

Son olarak Dip dizisinde rol alan, İstanbul Masalı dizisiyle şöhreti yakalayan Ahu Türkpençe'nin kız kardeşi olan oyuncu Gözde Türkpençe, dün akşam medya patronu Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner görkemli bir düğünle evlendi.