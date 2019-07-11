Gözde Türkpençe ve Atilla Ciner sessiz sedasız evlendi
Ahu Türkpençe'nin oyuncu kardeşi Gözde Türkpençe, yaklaşık 2 yıldır birlikte oldukları iş adamı Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile dün akşam sessiz sedasız evlendiler.
Son olarak Dip dizisinde rol alan, İstanbul Masalı dizisiyle şöhreti yakalayan Ahu Türkpençe'nin kız kardeşi olan oyuncu Gözde Türkpençe, dün akşam medya patronu Turgay Ciner’in oğlu Atilla Ciner görkemli bir düğünle evlendi.
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Gözde Türkpençe, Nedret Taciroğlu tasarımı gelinlik giyerken, iş insanı ise Mehmet Dudu özel dikim takım elbise giydi. Türkpençe, Instagram’dan destek olan herkese teşekkür ederek, düğünden fotoğrafları paylaştı.
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Four Seasons Hotel’de gerçekleşen düğüne çiftin aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.
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Koyulaşan sarı saçları ve değişen görüntüsüyle şaşırtan Gözde Türkpençe'yi görenler, ilk bakışta tanımakta güçlük çektiler.
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