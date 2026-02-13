Gözde Seda Altuner zayıflama sırrını açıkladı! Bakın yöntemi neymiş
Gözde Seda Altuner yer aldığı projeler kadar son günlerde verdiği kilolar ile de gündemde. Çevreden gelen zayıflamışsın mesajlarına kayıtsız kalamadı. İşte Gözde Seda Altuner'in son hali ve zayıflama sırları...
Son dönemde hızlı bir şekilde kilo veren ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner, zayıflama süreci hakkında merak edilen soruları samimiyetle yanıtladı. Sosyal medya takipçilerinin sıkça sorduğu, "Nasıl kilo verdin?", "İğne mi kullandın?" gibi sorulara açıklık getiren Altuner, doktor kontrolünde uyguladığı tedavi ile ilgili itiraflarda bulundu.
"Çok zayıflamışsın, nasıl zayıfladın?" gibi yorumlarla karşılaşan Altuner, bu konuda şu açıklamayı yaptı:
"Evet, o meşhur iğneyi ben de kullandım. Bu dönemde neredeyse kimse bu tedaviyi kullanmıyor diyemem. Ama unutmayın, bu tedavi kesinlikle doktor kontrolünde yapılması gereken bir şey. Kendi başınıza asla uygulamayın. Ben de doktor gözetiminde o iğnelerden birini uyguladım ve kilo vermeye devam ediyorum."
Gözde Seda Altuner, iğne kullanmanın, sağlıklı beslenme ve düzenli sporla birlikte yapıldığında etkili bir zayıflama yöntemi olduğuna değindi. Ancak bu süreçte yalnızca iğne kullanarak kilo vermek yerine, beslenme düzenine ve spor yapmaya da özen gösterdiğini belirtti. Ayrıca, bu süreci açıklarken şunları söyledi: