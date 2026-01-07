Gözde morluk, kaburgada kırık... Maduro ve eşine işkence mi yapıldı?

ABD tarafından düzenlenen askeri operasyonla yakalanarak New York'a getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in darp ve işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. Her iki ismin de kaçırılma sırasında yaralandığı belirtildi. Flores ilk duruşmaya alnı bandajlı ve gözü morarmış halde katılırken, Maduro'nun da ayakta durmakta güçlük çektiği öğrenildi. ABD'li yetkililerden ise iddialara dikkat çeken bir cevap geldi.

İŞKENCE VE DARP SONUCU YARALANMA!

ABD ordusunun düzenlediği saldırıyla New York’a kaçırılan Maduro ve eşi Cilia Flores mahkemeye çıkartılırken yansıyan görüntüleri gündem oldu. Uluslararası basında da yer alan haberlerde, operasyon sırasında sadece Flores’in değil, Maduro’nun da müdahaleye maruz kaldığı, her iki ismin de işkence ve darpla fiziksel olarak yaralandığı öne sürüldü.

GÖZÜNDEKİ MORLUK DİKKAT ÇEKTİ

Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre; Cilia Flores, New York’taki ilk duruşmaya alnı bandajlı ve sağ göz çevresi morluk içinde katıldı. Mahkeme salonuna girerken yürümekte zorlandığı, oturup kalkarken destek aldığı aktarıldı. Bu görüntüler kısa sürede gündeme oturdu.

"ACİL MÜDAHALE GEREKLİ"

Flores’in avukatı Mark Donnelly, mahkemede yaptığı açıklamada müvekkilinin 'kaçırılma sırasında ciddi yaralanmalar yaşadığını' söyledi. Donnelly, Flores’in kaburgalarında kırık ya da ağır darbe kaynaklı morarmalar olabileceğini, bu nedenle acil tıbbi muayeneye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

CNN’in aktardığı bilgilere göre; devrik lider Nicolas Maduro da duruşma boyunca ayakta durmakta ve oturup kalkmakta güçlük çekti. Maduro'nun mahkeme salonunda oldukça gergin ve yorgun göründüğü belirtildi.

ABD: KAÇARKEN BAŞINI ÇARPTI

Maduro ve eşine işkence iddialarına ABD'den ilk cevap geldi. Trump yönetimi yetkilileri; Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores'in, onları yakalamaya çalışan ABD güçlerinden kaçarken başlarını çarparak yaralandıklarını söyledi.

ABD'li yetkililerin aktardığına göre, Maduro ve Flores kaçarak yerleşkelerinin içindeki ağır çelik bir kapının arkasına saklanmaya çalıştı ancak kapı çerçevesi alçak olduğu için bu sırada başlarını çarptılar. ABD'li yetkililer, Delta Force üyelerinin Maduro ve eşini yakalayıp yerleşkeden çıkardıktan sonra onlara ilk yardım uyguladığını bildirdi.