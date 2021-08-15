Gözaltına alındı! Tülin Şahin dayanamadı her şeyi anlattı: Kızımın önünde beni defalarca...
41 yaşındaki süpermodel ve televizyoncu Tülin Şahin, kızı Siena Leyla’nın babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile anlattıkları şok etti.
Ünlü manken Tülin Şahin, 2019 yılında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile ilişkiye başladı. Hamile kalan Şahin, 2019 yılının kasım ayında kızını kucağına aldı.
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İkili, kısa sürede ilişkilerini noktaladı. Noronha ayrılık sonrası kızını göremediği gerekçesiyle Şahin'e dava açtı.
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Mahkeme Noronha'nın her ayın ilk 7 günü, annesi Şahin'in evinde kızını görmesine izin verdi.
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Taraflar arasında dava devam ederken Şahin, önceki ay Noronha'nın, 1.5 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.
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