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Gözaltına alındı! Dayanamayıp Tülin Şahin her şeyi anlattı: Kızımın önünde beni defalarca...

Gözaltına alındı! Dayanamayıp Tülin Şahin her şeyi anlattı: Kızımın önünde beni defalarca...

41 yaşındaki süpermodel ve televizyoncu Tülin Şahin, kızı Siena Leyla’nın babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile anlattıkları şok etti.

Gözaltına alındı! Dayanamayıp Tülin Şahin her şeyi anlattı: Kızımın önünde beni defalarca...

Ünlü manken Tülin Şahin, 2019 yılında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile ilişkiye başladı. Hamile kalan Şahin, 2019 yılının kasım ayında kızını kucağına aldı. 

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Gözaltına alındı! Dayanamayıp Tülin Şahin her şeyi anlattı: Kızımın önünde beni defalarca...

İkili, kısa sürede ilişkilerini noktaladı. Noronha ayrılık sonrası kızını göremediği gerekçesiyle Şahin'e dava açtı.

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Gözaltına alındı! Dayanamayıp Tülin Şahin her şeyi anlattı: Kızımın önünde beni defalarca...

Mahkeme Noronha'nın her ayın ilk 7 günü, annesi Şahin'in evinde kızını görmesine izin verdi.

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Gözaltına alındı! Dayanamayıp Tülin Şahin her şeyi anlattı: Kızımın önünde beni defalarca...

Taraflar arasında dava devam ederken Şahin, önceki ay Noronha'nın, 1.5 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

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