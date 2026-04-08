Gözaltına alınan Simge Sağın'nın erkek arkadaşı itiraf etti: Uyuşturucu madde bana aittir!
Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ünlü şarkıcı Simge Sağın ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sağın'ın erkek arkadaşı, evde ele geçirilen uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu açıkladı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operayonda, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek' iddialarından Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı.
Operasyonlarda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı belirtildi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara" yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir."
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, savcılık ifadelerinin alınmasının ardından Melek Mosso, Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest kalmalarını talep ederek sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Melek Mosso hakkındaki talebi reddederek hiçbir tedbir uygulamadan serbest bırakırken, Simge Sağın ve İlkay Şencan ise yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden ise savcılık sorgularının ardından direkt serbest bırakıldı.