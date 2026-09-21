Gözaltına alınan Melis Sezen'in ifadesinde dikkat çeken detay! "Asıl amacı..."

"GECE HAYATIM YOK DENECEK KADAR AZ"

Sosyal hayatına ilişkin de açıklamalarda bulunan Sezen, "Gece hayatım yok denecek kadar azdır. Bu sebeple bu ortamlara davet edilecek, davet edilse bile bu gibi ortamlara katılacak birisi değilim. Dolayısıyla şahit olduğum bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.