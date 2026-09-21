Gözaltına alınan Melis Sezen'in ifadesinde dikkat çeken detay! "Asıl amacı..."
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan Melis Sezen’in ifadesi ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun ifadesinde dikkat çeken detaylar gndeme geldi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Melis Sezen’in savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.
Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı ifadeye göre Sezen, hakkındaki uyuşturucu iddialarını reddederken, aylık gelirinden telefonundaki şifre bilgisine, sosyal hayatından soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen iddialara kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI
Oyuncu olarak çalıştığını belirten Sezen, aylık gelirinin ortalama 400 bin TL civarında olduğunu söyledi.
Sezen, telefonunda kullandığı uygulamalarda ayrıca bir şifre bulunmadığını, yalnızca ana ekran giriş şifresinin bulunduğunu ifade etti.
"HAYATIMDA HİÇBİR UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM"
Hakkındaki iddiaları reddeden Sezen, ifadesinde, "Hayatımda hiçbir uyuşturucu madde kullanmadım. Kullanılmasını tasvip etmiyorum" dedi.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde sattığı bilinen herhangi biriyle irtibat kurmadığını savunan Sezen, kimseyi aracı kılmadığını ve bu kapsamda herhangi bir para transferi gerçekleştirmediğini belirtti.
"GECE HAYATIM YOK DENECEK KADAR AZ"
Sosyal hayatına ilişkin de açıklamalarda bulunan Sezen, "Gece hayatım yok denecek kadar azdır. Bu sebeple bu ortamlara davet edilecek, davet edilse bile bu gibi ortamlara katılacak birisi değilim. Dolayısıyla şahit olduğum bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
"TESTİMİN NEGATİF ÇIKACAĞINDAN ADIM KADAR EMİNİM"
Kan ve kıl örneği vermeye hazır olduğunu belirten Sezen, uyuşturucu testinin negatif çıkacağından emin olduğunu söyledi.
Sezen, "Hem benim kullandığım hem de ikram ettiğim yönündeki ihbarın içeriği tamamen boştur" diyerek hakkındaki ihbarı reddetti.
"AİLEMLE YAŞIYORUM"
Uzun yıllardır annesi ve kardeşiyle yaşadığını anlatan Sezen, "Ailemle yaşayan, aile yaşantısı bulunan birisiyim. Ya evimde ya da sette çekimde, işteyimdir. Aile bağları güçlü bir ailemiz vardır. Uzun yıllardır annem ve kardeşim ile yaşarım" dedi.
"İTİBAR SUİKASTI MAKSADIYLA YAPILMIŞTIR"
Hakkındaki ihbara da tepki gösteren Sezen, uyuşturucuyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunarak, "Uyuşturucu ile uzaktan yakından alakası olmayan birisi hakkında böyle bir ihbar yapılması tamamen itibar suikastı maksadıyla yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
ETKİN PİŞMANLIK AÇIKLAMASI
Sezen, etkin pişmanlık hükümleri konusunda ise "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum" dedi.