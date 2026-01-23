Gözaltına alınan Esat Yontunç ile ilgili yeni gelişme! Adliyeye sevk edildi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan televizyon yönetici Esat Yontunç, dün yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Yontunç, bugün sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Son olarak Acun Medya Genel Koorditörü Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Yontunç'un "fuhuş" ve "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçunu işlediği ileri sürüldü. Yurt dışında olduğu belirlenen Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yontunç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında “Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı.” ifadelerini kullanan Yontunç, “Alnım ak, ben kendime güveniyorum.” dedi. Yontunç, dün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Yontunç, ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Sağlık kontrollerinin ardından Yontunç, adliyeye sevk edildi.
Yontunç'un sağlık kontrolleri sonrası hastaneden polis eşliğinde ayrıldığı anlar böyle görüntülendi.