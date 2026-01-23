Gözaltına alınan Esat Yontunç ile ilgili yeni gelişme! Adliyeye sevk edildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Son olarak Acun Medya Genel Koorditörü Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Yontunç'un "fuhuş" ve "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma" suçunu işlediği ileri sürüldü. Yurt dışında olduğu belirlenen Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.