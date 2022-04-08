Göz gözü görmeyecek! Suriye'den Türkiye'ye geliyor: Meteoroloji 15 ilde alarm verildi

Diyarbakır, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır ve Kars'ın güneyi ve Erzurum'un güneyinde toz taşınımının iki gün boyunca aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.