Göz gözü görmeyecek! Aman dikkat meteoroloji tarih verdi uyardı

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya’nın ve Eskişehir'in kuzey kesimleri, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.