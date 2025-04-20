Göz gözü görmeyecek! Aman dikkat meteoroloji tarih verdi uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yurdun bir bölümünün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı etkisinde olacağı tahmin ediliyor. Kim illerde ise toz taşınımı olacağını bildiren Meteoroloji, dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. İşte detaylar...
Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya’nın ve Eskişehir'in kuzey kesimleri, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.