Görünüşü sebebiyle dışlanıp ormanda yaşayan genç köyüne döndü
RUANDA'da fiziksel görünüşü sebebiyle herkes tarafından dışlanan ve bu sebeple ormanda yaşamaya başlayan 23 yaşındaki Zanziman Ellie yeniden köyüne döndü.
Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da yaşayan ve dış görünüşü sebebiyle yaşadığı köyde zorbalığa ve hakaretlere maruz kalan 23 yaşındaki Zanziman Ellie, yetkililerin devreye girmesi sonrası bulunduğu yerden alınarak yeniden köyüne getirildi. Hayat hikayesi ile tüm dünya üzerinde büyük Yankı uyandıran Zanziman Ellie'nin belgeseli çekilecek.
Dünya üzerindeki ilginç hayat hikayelerinden birine sahip olan isimler arasında Ruanda'da yaşayan 23 yaşındaki Zanziman Ellie de var. 1999 doğumlu çocuk, köyünde zorbalığa ve hakarete uğramasının ardından ormana kaçtı ve uzun yıllarca herkesten saklanarak ormanda hayatta kaldı.
Yetkililer devreye girdi
Yetkililerin devreye girmesiyle birlikte Ellie, ormanda bulunduğu yerden alınarak yeniden köyüne getirildi. Hikayesi kısa sürede dünya genelinde viral hale gelen Ellie'nin son görüntüsünün iyi olması herkesi sevindirdi.
Belgesel olacak
Hikayesinin ilgi görmesinin ardından belgesel yapımcıları da Ellie için harekete geçti. Ruanda'ya giden belgeselciler, Ellie'nin hayatının belgesel filmi olması için çalışmalara başladı. Belgesel filmi kapsamında takım elbise giyen Ellie'nin son görüntüsü de hayli beğenildi.