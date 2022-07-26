Görünüşü sebebiyle dışlanıp ormanda yaşayan genç köyüne döndü

Dünya üzerindeki ilginç hayat hikayelerinden birine sahip olan isimler arasında Ruanda'da yaşayan 23 yaşındaki Zanziman Ellie de var. 1999 doğumlu çocuk, köyünde zorbalığa ve hakarete uğramasının ardından ormana kaçtı ve uzun yıllarca herkesten saklanarak ormanda hayatta kaldı.