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Görüntülü konuşma bir anda kesildi daha haber alamadı! Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi 4 saat sonra bulundu

Anadolu Ajansı
Görüntülü konuşma bir anda kesildi daha haber alamadı! Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi 4 saat sonra bulundu

ÇORUM'da eşinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiye ekiplerin 4 saat süren arama çalışmasıyla ulaşıldı. Bağ evine sığındığını, bir müddet dinlendikten sonra kent merkezine yürümeye başladığını belirten M.K, yolda polis ekipleriyle karşılaştığını anlattı.

Görüntülü konuşma bir anda kesildi daha haber alamadı! Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi 4 saat sonra bulundu

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadının eşi M.K'nin kendisini görüntülü arayıp Çomar Barajı civarında kaza yaptığını, görüşmenin aniden kesildiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

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Görüntülü konuşma bir anda kesildi daha haber alamadı! Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi 4 saat sonra bulundu

Yaklaşık 4 saat süren çalışmada polis ekipleri, M.K'yi Çomar Barajı'nın savak bölgesinde buldu.

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Görüntülü konuşma bir anda kesildi daha haber alamadı! Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi 4 saat sonra bulundu

M.K, polis ekiplerine akşam saatlerinde nerede olduğunu bilmediği bir yerde kaza yaptığını, eşini arayıp yardım istediğini, şarjı bittiği için görüşmenin sonlandığını söyledi.

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Görüntülü konuşma bir anda kesildi daha haber alamadı! Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi 4 saat sonra bulundu

Bağ evine sığındığını, bir müddet dinlendikten sonra kent merkezine yürümeye başladığını belirten M.K, yolda polis ekipleriyle karşılaştığını anlattı.

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