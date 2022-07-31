Görüntülü konuşma bir anda kesildi daha haber alamadı! Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi 4 saat sonra bulundu
ÇORUM'da eşinin kayıp ihbarında bulunduğu kişiye ekiplerin 4 saat süren arama çalışmasıyla ulaşıldı. Bağ evine sığındığını, bir müddet dinlendikten sonra kent merkezine yürümeye başladığını belirten M.K, yolda polis ekipleriyle karşılaştığını anlattı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadının eşi M.K'nin kendisini görüntülü arayıp Çomar Barajı civarında kaza yaptığını, görüşmenin aniden kesildiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Yaklaşık 4 saat süren çalışmada polis ekipleri, M.K'yi Çomar Barajı'nın savak bölgesinde buldu.
M.K, polis ekiplerine akşam saatlerinde nerede olduğunu bilmediği bir yerde kaza yaptığını, eşini arayıp yardım istediğini, şarjı bittiği için görüşmenin sonlandığını söyledi.
Bağ evine sığındığını, bir müddet dinlendikten sonra kent merkezine yürümeye başladığını belirten M.K, yolda polis ekipleriyle karşılaştığını anlattı.