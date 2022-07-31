Görüntülü konuşma bir anda kesildi daha haber alamadı! Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi 4 saat sonra bulundu

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadının eşi M.K'nin kendisini görüntülü arayıp Çomar Barajı civarında kaza yaptığını, görüşmenin aniden kesildiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.