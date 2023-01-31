Görüntüler olay oldu! Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Ferrari kullandı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn bu kez de Ferrari kullandı. Zayn, evlerinin bahçesinde koltuğuna oturduğu milyonluk lüks otomobili boyu yetmediği için araç üzerine yerleştirilen kameraya bağlı ekrandan bakarak kullandı.