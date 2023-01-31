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Görüntüler olay oldu! Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Ferrari kullandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Görüntüler olay oldu! Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Ferrari kullandı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn bu kez Ferrari kullandı. Milyonluk otomobili kullanan minik Zayn’in görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüler olay oldu! Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Ferrari kullandı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Zayn bu kez de Ferrari kullandı.  Zayn, evlerinin bahçesinde koltuğuna oturduğu milyonluk lüks otomobili boyu yetmediği için araç üzerine yerleştirilen kameraya bağlı ekrandan bakarak kullandı.

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Görüntüler olay oldu! Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Ferrari kullandı

Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından ‘Ferrarilerde uzaktan kumanda var mı?’ denilerek yapılan paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

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Görüntüler olay oldu! Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Ferrari kullandı
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Görüntüler olay oldu! Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu Ferrari kullandı
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