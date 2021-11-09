Görüntüler korkunç! Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü yaralılar var
KOCAELİ'den son dakika kaza haberi geldi. Gebze ilçesinde bir öğrenci servisi dereye düştü. Çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servis aracı dereye düştü. Minibüs ters dönerken, çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.
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Gebze ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servisi, dereye düştü.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, yaralanan öğrencilere olay yerinde müdahale etti. Feci kazada can kaybı olup olmadığını bilinmiyor.
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