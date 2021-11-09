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Görüntüler korkunç! Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü yaralılar var

Görüntüler korkunç! Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü yaralılar var

KOCAELİ'den son dakika kaza haberi geldi. Gebze ilçesinde bir öğrenci servisi dereye düştü. Çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Görüntüler korkunç! Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servis aracı dereye düştü. Minibüs ters dönerken, çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.

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Görüntüler korkunç! Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü yaralılar var

Gebze ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servisi, dereye düştü. 

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Görüntüler korkunç! Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü yaralılar var

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

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Görüntüler korkunç! Kocaeli'de öğrenci servisi dereye düştü yaralılar var

Sağlık ekipleri, yaralanan öğrencilere olay yerinde müdahale etti. Feci kazada can kaybı olup olmadığını bilinmiyor. 

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