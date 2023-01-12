Görüntüler dünya gündemine oturdu! İtfaiye ekipleri şaştı kaldı: Hortumlarla sıkılan su bile dondu!
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Dondurucu soğuklar Rusya'yı etkisi altına aldı. Ufa kentinde iki katlı bir binada çıkan yangın söndürüldükten sonra dış cephe tamamen buz tutarken görüntüler dünya gündemine oturdu. Sıcaklığın eksi 30 dereceye kadar düştüğü kentte itfaiye ekiplerinin hortumlarla sıktığı sular bile dondu.
Rusya'nın Ufa kentinde termometreler eksi 30 dereceyi gösterirken, kentteki bir yangın sonrası donan bina gündem yarattı.
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Güneş kendini gösterdiği sabah saatlerinde sıcakların sadece birkaç derece yükseldiği kentte, pazar günü kentteki ahşap bir bina alevlere teslim oldu.
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EN AZ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
En az 4 kişinin hayatını kaybettiği yangını söndürmek için itfaiye ekipleri zorlu bir mücadele verdi.
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BİNA TAMAMEN BUZLA KAPLANDI
Ancak alevler kontrol altına alındığında ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı.
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