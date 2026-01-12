Görgü Fakirliği Ekonomik Krizden Daha Yıkıcı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz bu defa güldürmedi.

Düşündürdü.

Hem de kahkahayla değil, buruk bir tebessümle.

“Biz gençliğimizde memleketin serserisiydik. Çıta çok düştü. Biz elit olduk. Ne demek elit? Kırmızıda duran, yeşilde geçen, günaydın diyen insan elit oldu” dedi.

Bir cümle.

Bir espri gibi duruyor ama değil.

Bu bir toplumsal bilanço.

Ve rakamlar berbat. Ama içinde koskoca bir toplum özeti var.

Eskiden “elit” denince;

okuyan, düşünen, tartışan, kültürüyle, görgüsüyle örnek olan insanlar gelirdi akla.

Bugün ise…

Trafikte sinir krizi geçirmeyen,

kasada bağırmayan,

asansörde selam veren herkes elit.

Çıta düştü mü?

Hayır…

Çıta adeta yerin altına gömüldü.

Görgü fakirliği, ekonomik krizden daha sessiz ama daha yıkıcı

Ekonomi konuşuyoruz.

Enflasyon konuşuyoruz.

Hayat pahalılığını konuşuyoruz.

Haklıyız da

Ama bir şeyi ısrarla ıskalıyoruz:

Bu toplumun görgüsü, kültürü, birlikte yaşama ahlakı hızla eriyor.

Paran olabilir.

Makamın olabilir.

Araban lüks, evin büyük olabilir.

Ama:

Kırmızı ışıkta geçiyorsan,

Garsona tepeden bakıyorsan,

Fikri olmayanı susturup bağırıyorsan,

kusura bakma…

Ne elit olursun ne de “üst sınıf”.

Kravat var.

Araban var. Marka var.

Etiket var.

Ama selam yok.

Teşekkür yok.

Sabır yok.

Asıl kriz budur

Bir toplum, görgüsünü kaybettiğinde;

hukuku da adaleti de vicdanı da arkasından sürüklenir.

Bugün elitlik;

Başkasını ezmeden var olabilmek,

Trafikte korna yerine sabır kullanabilmek,

Fikrine katılmadığını düşman görmemek.

Ama biz ne yaptık?

Bağıranı güçlü sandık.

Kabalığı cesaret saydık.

Nezaketi zayıflık ilan ettik.

Cem Yılmaz’ın sözleri bir espri değil aslında.

Bir uyarı.

“Günaydın diyen insan elit oldu” cümlesi,

gülünecek bir replikten çok,

utanılacak bir tabloyu anlatıyor.

Ve bu tabloyu düzeltmek için ne yeni bir ekonomi paketi yeter,

ne de süslü sloganlar.

Birbirimize yeniden insan gibi davranmayı öğrenmemiz gerekiyor.

Belki o zaman…

Elit olmak için kırmızıda durmak yetmez.

İnsan olmak yeter.

Buifadebir stand-up malzemesi değil aslında.

Bu bir toplum alarmı. Cem Yılmaz bu defa canımızı acıttı.

Aynayı yüzümüze tuttu.