Görevi sona ermişti Gürsel Tekin'den yeni açıklama

Tekin, partisinin İstanbul il başkanlığında düzenlenen 16. Rozet Takma Töreni'nde çağrı heyeti olarak geldikleri İstanbul il başkanlığı yönetiminde geçirdikleri sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Parti içinde "ihanet planlama teşkilatı" adı altında bir yapı kurulduğunu ve bu yapının çeşitli eylemleri organize ettiğini öne süren Tekin, parti Genel Merkezi ile sorunları çözmek amacıyla iletişime geçmeye çalıştıkları sırada "büyük bir sorunla, büyük bir çeteleşmeyle karşı karşıya olduklarını gördüklerini" belirterek, "İhanet planlama teşkilatı diye bir teşkilat kurulmuş. Bu teşkilat, aklınıza gelebilecek her türlü kötülüğü organize etmiş." ifadelerini kullandı.

Tekin, göreve geldikleri günden itibaren partiye zarar gelmemesi için çalıştıklarını savunarak, il başkanlığında merdivenlerin ve koltukların kırıldığını, bilgisayarların çalındığını, bazı defterlerin ve mali işlerin teslim edilmediğini, sosyal medya hesaplarının yönetiminin de devredilmediğini söyledi.

Bu süreçte ekonomik açıdan zorlandıklarını belirten Tekin, avukatların icra yoluyla bazı eşyaları ve belgeleri alabileceklerini söylediğini aktararak, "Asla icrayla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne hiçbir şey yapmayacağız kardeşim, bütün kötülüklere rağmen." diye konuştu.

Tekin, yaşananları "pirincin içindeki beyaz taşları seçmeye" benzeterek, "Siyah taşları görebilirsiniz. Beyaz taşlarla ilgili büyük hayal kırıklığına uğradık." ifadelerini kullandı.

Parti içinde kendilerine yakın olduğunu düşündükleri bazı unsurların, kendilerine karşı hareket eden gruplarla işbirliği yaptığını dile getiren Tekin, bir dönem yapılan "korsan seçimde" bazı kişilerin işbirliğiyle il yöneticiliklerinin ve ilçe başkanlıklarının alındığını savundu.

"ATA OCAĞINI MUHAFAZA ETMEK İÇİN ASKER GİBİ GELDİK"

Kendisinin ve arkadaşlarının parti çalışmalarını herhangi bir maddi karşılık beklemeden yürüttüğünü belirten Tekin, "10 ay ben, arkadaşlarım işimizi gücümüzü bıraktık, baba ocağını, ata ocağını muhafaza etmek için asker gibi geldik buraya. Zaman zaman aç kaldık, zaman zaman tok kaldık. O maaş aldılar diyenlere sesleniyorum, hangi maaşla bu iş yapılır ya, biz partimizi muhafaza etmek için maaş alacak kadar karaktersiz, şahsiyetsiz insanlar mıyız?" ifadelerini kullandı.

"İTİRAFÇILARIN HİÇBİRİSİNİN PARÇALARINI BIRAKMAYACAĞIM"

Tekin, kendileri açısından hesap verilemeyecek herhangi bir durum bulunmadığını savunarak, "Hiç merak etmeyin, ben sabırlıyım. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yok. Ama yaptığınız kötülüklerin hiçbirisi de yanınıza kar kalmayacaktır. Allah bize ömür verirse, bu itirafçıların, bu müteahhitlerin hiçbirisinin buradaki parçalarını bırakmayacağım, merak etmeyin kardeşlerim. Tek kişi de kalsam." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Tekin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi ve kararlarının iptali davasında verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin soru üzerine, "Evet, mahkeme kararı çıktı ama büyük olasılıkla pazartesi, salı günü bize tebliğ edilir. Genel Merkez yönetimiyle, Genel Başkan'la zaten temasımız var, herhangi bir sorunumuz yok. Önümüzdeki günlerde partimizin Genel Başkanı, Genel Merkez'i yeniden yapılanma konusunda kararını verecektir." dedi.