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Görevi bıraktığı iddiası! Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevini bıraktığı yönünde çıkan haberler üzerine bir paylaşımda bulundu.

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Sarı-lacivertli kulübün twitter hesabından yapılan açıklamada, Emre Belözoğlu'nun gülen bir fotoğrafıyla birlikte, "Sonuna kadar Fenerbahçe!" ifadesi yer aldı.

Fenerbahçe yöneticilerinden Metin Sipahioğlu da paylaşımında aynı fotoğrafa yer vererek, "Asılsız haberlere itibar etmeyiniz." ifadesini kullandı.

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