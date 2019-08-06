Görevi başında kalp krizi geçiren polis vefat etti

Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Hülya Demirci, eşinin tabutuna ve fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Hülya Demirci, "O beni hiç incitmedi, hep sevdi” dediği eşi için, “Bebeğini kokla olur mu Yücel’im. Neden bırakıp gittin bizi. Hemen, çabucak niye gittin? Canımın içi. Birden bizi bırakıp gittin Yücel’im. Bebeğimiz 15 günlük biliyorsun değil mi? Bırakıp gittin Yücel. Niye gittin. 3 kuzunla ben de geldim Yücel’im. Ah Yücel hadi kalk. Biz geldik, hadi kalk. İbrahim Selim’in kokusu geliyordur sana" dedi.