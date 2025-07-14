Görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakim karşısında

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada tanıkların beyanları alınıyor.Abone ol
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Özer de getirildi.
Duruşmayı, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Dilek Kaya İmamoğlu ile bazı partililer de izledi.
Tanık beyanlarının alınmasıyla duruşma devam ediyor.