Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama! Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim

Görevden alınan Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.Abone ol
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı kararınca görevden alınmıştı.
Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.
Görev değişikliğinin ardından paylaşımda bulunan Ağbal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
"Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip etsin''
Ağbal paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim.
Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerini kullandı.