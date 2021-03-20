BIST 1.529
DOLAR 7,21
EURO 8,59
ALTIN 404,83
HABER /  GÜNCEL

Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama! Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim

Görevden alınan Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı kararınca görevden alınmıştı.

Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.

Görev değişikliğinin ardından paylaşımda bulunan Ağbal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

"Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip etsin''
Ağbal paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim.

Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 10 yıl boyunca vergi, harç yok! İstanbul Finans Merkezi için 10 maddelik yasa Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans
Büyükelçi atamaları ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Yolcu otobüsü arızalanan kamyona çarptı: 3 yaralı
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı resmi gazetede çıkınca twitter karıştı
Yeni Merkez Bankası başkanı Şahap Kavacıoğlu kimdir Yeni Şafak yazarı çıktı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal gece yarısı görevden alındı
Zahide Yetiş'in eşi Cem Arısoy kimdir? Zahide Yetiş'in ilk kocası sanılan isim
Ceylan'ın ilk eşi Erhan Bozkurt kimdir? Kızı Melodi Bozkurt'un babası
Rizespor'dan Galatasaray'a maç sonu göndermesi
Yorumlar 22 yorum