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Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı'dan ilk açıklama!

Görevden alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı'dan ilk açıklama!

İçişleri Bakanlığı'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden aldığı Adnan Selçuk Mızraklı, "Gasp edilen halk iradesidir" diye konuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mızraklı, kararın hukuk dışı olduğunu vurgulayarak "Gasp edilen halk iradesidir" ifadelerini kullandı.

Yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, karara tepki gösterdi.

"Ne anayasa ne seçimleri icra eden bir tutum var"

Mızraklı, kendisine görevden uzaklaştırıldığına dair herhangi bir tebligatın ulaşmadığını vurgulayarak, "Saat 6 itibariyle kapılar kırılarak belediyeye girildi. Birazdan belediyeye geçeceğim. Hukuk dışı durum yaşıyoruz.

Toplumun demokrasi ve hukuk değerleri doğrultusunda yeni bir evreye girdiğini görüyoruz.

Ne anayasa ne seçimleri icra eden bir tutum var" ifadelerine yer verdi.

"Demokratik muhalefeti karşısına alan bir tutum"

Türkiye kamuoyuna çağrıda bulunan Mızraklı, "Türkiye'de yaşayan herkes; kimse kendini hukuk şemsiyesi altında hissedemez. HDP'li belediyelere geliştirilen bu tutum Türkiye'deki demokrasi değerleri açısından, demokratik muhalefeti karşısına alan bir tutum olarak görmek gerekiyor. Gasp edilen halk iradesidir" diye konuştu.

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